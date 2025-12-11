PRIMEが運営する不用品回収サービス「粗大ゴミ回収隊」は11月28日、「不要品化してしまった防災用品とその対処法」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は11月、防災グッズを所有する男女500名を対象に、インターネットで実施した。不要品化した防災用品のトップは「非常食」気づかないうちに不要品となっていた防災用品について尋ねたところ、最も多かったのは「非常食」(29.8%)だった。特にアルファ米やレトルト食品