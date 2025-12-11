名古屋ハンドメイドマルシェ実行委員会は2026年1月31日〜2月1日、「名古屋ハンドメイドマルシェ2026」を愛知県名古屋市の吹上ホールにて開催する。「名古屋ハンドメイドマルシェ2026」同企画は、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベントで、今回で2回目の開催となる。期間中は、作家本人により約1,100ブースが出店し、2万点以上の手づくり作品が登場。ハンドメイドブースでは、「スタート