コピス吉祥寺は12月13日〜14日、「クロススポーツパークinコピス吉祥寺」を開催する。「クロススポーツパークinコピス吉祥寺」同企画は、アーバンスポーツが体験し放題の子ども参加型のイベント。屋外スペースを会場に、パルクール、ダブルダッチ、けん玉、指スケの4競技が楽しめるほか、目の前でプロのパフォーマンスを見ることもできる。キッチンワゴンエリアでは、飲食の販売も行う。入場料は500円。開催時間は11:00〜16:00。体