俳優の新木優子（31）が、11日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）にVTRで出演。“推し”メンバーを明かした。【画像】新木優子の“推し”、HANAのメンバー今年一番聞いた音楽について聞かれ、HANAの「Blue Jeans」を挙げた。「オーディション番組をずっと見ていたので、それがきっかけで応援しています」と話し、「推してるメンバーが、マヒちゃんとジスちゃん」とMAHINAとJISOOを紹介し、「すごく推しているの