ガールズグループaespa（エスパ）が所属するSMエンターテインメントは、11日までに公式SNSなどを通じて、WINTER（ウインター）への誹謗（ひぼう）中傷に対して、法的対応をとる構えだと発表した。同事務所は、ウインターをめぐり「権益保護のための法的対応の進捗（しんちょく）状況をお知らせいたします」と告知。「所属アーティストと関連して継続的に発生している悪質な投稿、コメント（セクハラ、名誉毀損、人身攻撃、侮辱、プ