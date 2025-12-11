株式会社カラーの公式サイトが11日に更新され、代表取締役の庵野秀明より株式会社ガイナックスの破産整理が終わったことを報告した。法人として消滅し、42年弱の歴史に幕を下ろした。また、庵野の旧経営陣に対する苦言や、最後の代表取締役で大学時代からの友人である神村靖宏社長への感謝など、思いあふれるコメントがネット上で話題となっている。【写真】ガイナックスとは無関係に…『エヴァ』綾波レイ等身大フィギュアガイ