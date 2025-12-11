モデルでタレントの藤田ニコルが１１日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の稲葉友との間に第１子を妊娠したことを発表した。藤田は「師走の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と妊娠したことを伝えた。「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です。出産は春頃を予定しております。これか