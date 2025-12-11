ウクライナの保安当局が10日に公開した動画から取った画像。黒海でウクライナの無人艇攻撃を受けたロシアの石油タンカーが映っている/Security Service of Ukraine（CNN）ウクライナが10日、黒海でロシアの「影の船団」に属する石油タンカーを攻撃したことが分かった。ウクライナ保安庁（SBU）の当局者が明らかにした。「影の船団」はロシアが制裁逃れに使っている船舶の総称。ウクライナ保安当局の情報筋はCNNの取材に、SBUと海軍