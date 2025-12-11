12月12日発売の「テレビマガジン デラックス270決定版 全ウルトラ怪獣 完全超百科 ウルトラマンメビウス〜ウルトラマンオメガ編 増補改訂」(2750円)は、200ページの大ボリュームにウルトラマンシリーズ20作以上の怪獣や宇宙人を1073体つめこんだ、まさに決定版といえる1冊だ。次々と現れる独創性にあふれた新怪獣や、懐かしい姿に新しい解釈を加えて存在感を再認識させてくれるレジェンド怪獣が、紙面にあふれている。もちろん豊