【モデルプレス＝2025/12/11】モデルで俳優の冨永愛が12月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りスイーツを公開した。【写真】43歳パリコレモデル「売り物みたい」手作りギルティフリースイーツ公開◆冨永愛「ギルティーフリー」な手作りスイーツ公開冨永は、皿に綺麗に並べた四角のデーツクッキーの写真を投稿。「ギルティフリースイーツをやたらと作ってるんだけど これ息子にも評判だった」とモデルで俳優の長男・冨