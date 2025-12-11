BTSが、ユーチューブで再び驚異的な記録を更新した。【写真】JUNG KOOKに熱愛説、“3つの根拠”とは？BTSが2021年7月に公開した『Permission to Dance』のMVが、12月10日午後5時14分頃にユーチューブで7億回再生を突破した。これでBTSは通算10本の“7億回再生MV”を保有するグループとなった。『Permission to Dance』は、疲れた1日を過ごしたすべての人に「ダンスは心の赴くまま、誰の許可もなく思いきり踊っていい」と伝えるダン