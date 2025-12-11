2000年、競馬の第45回有馬記念を制したテイエムオペラオーと和田竜二騎手＝中山競馬場日本中央競馬会（JRA）は11日、2026年度の新規調教師免許試験に現役騎手の和田竜二、藤岡佑介のほか古賀大生、三樹祐輔の4人が合格したと発表した。和田は名馬テイエムオペラオーとのコンビなどでのG18勝をはじめ、重賞50勝。藤岡はG12勝、重賞は48勝を挙げている。