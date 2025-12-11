劇団四季は11日、公式サイトにて同日、福岡・キャナルシティ劇場で予定していた『オペラ座の怪人』福岡公演の中止を発表した。出演俳優の体調不良者が発生したため。【写真】圧巻…クリスティーヌと手を取り合うオペラ座の怪人公式サイトでは「このほど、『オペラ座の怪人』出演俳優につきまして、体調不良者が発生しました」と報告。「つきましては、12月11日（木）『オペラ座の怪人』福岡公演（13時30分開演／キャナルシティ