金融のプロから将来に必要なお金の知識やライフプランなどについて学ぶ出前授業が、10日、三重県四日市市のメリノール学院高校で開かれました。これから社会に出る生徒や学生に金融に関する知識を身につけ、将来必要な正しい判断力を向上させてもらおうと、津市に本店をおく百五銀行が行っている出前授業です。この日は、メリノール学院高校の2年生約150人が参加、百五銀行リテールコンサルティング部で金融教育を担当している矢野