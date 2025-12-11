国内外の被災地支援などに役立ててもらおうと、三重県四日市市に本社をおく自動車販売会社トヨタカローラ三重のグループ4社から10日、日本赤十字社三重県支部に寄付金が贈られました。贈呈式では、4社を代表しトヨタカローラ三重の永井宏明会長兼社長から、従業員らから寄せられた寄付金などあわせて100万円の目録が日本赤十字社三重県支部の山川晴久事務局長に手渡されました。目録を受け取った山川事務局長は「従業員皆様の温か