10日、三重県津警察署で南海トラフ地震の発生を想定した訓練が行われ、停電で信号がつかなくなった場合に備えた手信号による交通整理の訓練が行われました。訓練には、津警察署の警察官約100人が参加しました。はじめに、高橋哲也署長が8日に青森県で震度6強を観測した地震や四日市市の豪雨災害など、今年国内・県内で発生した災害を振り返り「災害発生時に自信を持って行動するためには日頃からの訓練や準備が大切だ」と話しまし