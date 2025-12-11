県内は１１日午前、日が差していますが、夕方以降、海はしけ、下越と佐渡では警報級の高波になるおそれがあります。新潟地方気象台によりますと１１日は寒冷前線が北陸地方を通過する見込みで１２日にかけて日本付近は冬型の気圧配置が強まるでしょう。このため、新潟県の海上では強い風や非常に強い風が吹き、１１日夜遅くから１２日夜遅くにかけて海はしける見込みです。予想より風が強まった場合には、下越と佐渡で警報級の高波