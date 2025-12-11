就職を控える学生たちに県内企業の良さや、それぞれの業界について知ってもらうセミナーが10日、三重県津市の高田短期大学で開かれました。就職を控える学生たちにどんな業界があるのかを知り、実際に働くイメージを具体的に持ってもらおうと、高田短期大学と津市に本店をおく百五銀行が共同で開いたものです。セミナーには高田短期大学の1年生、約60人と金融や食品、自動車ディーラーなど6業種、6社の県内企業が参加しました。セ