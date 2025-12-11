本格的な受験シーズンを前に、受験生とその家族を応援しようと、三重県特産米「結びの神」を使った「合格祈願」パッケージの袋詰め作業が10日から津市内で始まりました。JA全農みえが受験シーズンに合わせて期間限定で販売しているもので「合格祈願」パッケージは「お守り」をモチーフに紅白を基調としていて、津市の結城神社で祈祷を受けた袋に詰められています。「結びの神」は粒が大きく食感がしっかりしているため腹持ちがよく