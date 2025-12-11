来年度から予定されている小学校の給食無償化の費用について、国が自治体にも一定の負担を求める方針を示したことをうけ、三重県の一見知事は「国が責任を持って全額国費で確保するべきだ」という考えを示しました。小学校の給食無償化の費用をめぐっては、必要とされる3千億円規模の財源の負担割合が、協議の焦点となっています。自民党、公明党、日本維新の会の3党は9日、国と都道府県で折半する案を全国知事会に示しました。地