8日夜、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県で震度6強の激しい揺れを観測しました。三重県の一見知事は県内への影響はないものの、県民に夜間の地震発生に対する備えを呼びかけました。気象庁は、この地震で巨大地震が発生する可能性が普段と比べて相対的に高まっているとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表しました。呼びかけの期間は1週間程度で、防災対応が求められる自治体は北海道から千葉県にかけ