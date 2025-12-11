日産、中国向け新型電動SUV「NX8」の画像を公開2025年12月6日、日産は中国向けに投入する新たな電動SUV「NX8」の画像を公開しました。いったいどのようなクルマなのでしょうか。【画像】これが「日産最新SUV」です。画像で見る！（9枚）大幅な赤字による工場閉鎖や人員削減など暗い話題が続く日産ですが、一方で中国事業は積極的な新車種投入により、業績は改善傾向にあります。2025年10月には前年同月比10.9%増、前月比10