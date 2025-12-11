北九州市は、情報通信技術（ICT）を活用した最先端の介護機器や福祉用具をそろえた支援拠点「テクノケア北九州」を小倉北区内に開設した。ケアを必要とする高齢者や障害者、その家族をサポートする用具約800点を並べ、専門スタッフによる相談支援などにも応じている。新しい拠点は市立医療センターに隣接する市総合保健福祉センター1階で、市の「福祉用具プラザ」と「介護ロボット等導入支援・普及促進センター」を統合・改装