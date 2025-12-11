ÀÅ²¬¸©¤ÎÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤Ï12·î10Æü¡¢¸©Í­¤Î193»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤Ë2026Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë¸Ä¡¹¤Î»ÜÀß¤Îºß¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©µÄ²ñ12·îÄêÎã²ñ¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢¼«Ì±²þ³×²ñµÄ¤ÎÎÉÃÎ½ß¹Ô¸©µÄ¤«¤é¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸ø¶¦»ÜÀßÀ°È÷¤Îºß¤êÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸©Í­»ÜÀß¤Î°Ý»ý¡¢½¤Á¶ÈñÍÑ¤Ï2019Ç¯ÅÙ¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢º£¸å30Ç¯´Ö¤Ç3200²¯±ßÄøÅÙ¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢°Ý»ý´ÉÍý¥³¥¹¥È¤Î½Ì¸º¤¬É¬Í×¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡Ö¸©Í­»Ü