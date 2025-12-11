アメリカのトランプ政権は10日、ベネズエラ沖で石油タンカーを拿捕したと明らかにしました。ボンディ司法長官は10日、ベネズエラやイランから制裁対象となっている原油を輸送していたタンカーを拿捕したとする映像をSNSで公開しました。沿岸警備隊などが国防総省の支援を受けて差し押さえたとしていて、タンカーは「外国のテロ組織を支援する不正な石油輸送ネットワークに関与し、数年にわたりアメリカの制裁対象だった」と説明し