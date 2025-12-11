元テレビ朝日社員の玉川徹氏が１１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。パーキンソン病に罹患していることを公表している歌手の美川憲一について言及した。番組では、美川が１０日、都内で会見を開催し、病状を報告したことを取り上げた。９月に洞不全症候群と診断され、心臓にペースメーカーを入れる手術を受けたが、術後に違和感を覚え、再度精密検査を受けたところ、パーキンソン病が判明。病を公表して以