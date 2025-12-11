ァッションモデルでタレントの藤田ニコルさんが自身のインスタグラムを更新。第一子を妊娠したことを公表しました。藤田ニコルさんは、俳優の稲葉友さんと、2023年8月に結婚しています。【写真を見る】【 藤田ニコル 】第一子妊娠を公表「出産は春頃を予定しております」夫の俳優・稲葉友さんと連名で報告「新たな家族が増える喜び」藤田ニコルさんは、インスタグラムに、夫・稲葉友さんとの直筆の署名入りで文書をアップ