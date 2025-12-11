ノーベル賞授賞式後の晩さん会に出席した北川進・京都大特別教授。左はスウェーデンのビクトリア皇太子＝10日、ストックホルム（共同）【ストックホルム共同】ノーベル賞を受賞した北川進京都大特別教授と坂口志文大阪大特任教授は、10日夜の晩さん会で優雅なひとときを過ごした。スウェーデン国王も交えた「栄誉のテーブル」に着席。豪華な料理や出席者との歓談を楽しみ、それぞれが笑顔を見せていた。ストックホルム市庁舎の