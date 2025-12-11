所得税が生じる「年収の壁」の引き上げに関する自民党案が11日、判明した。「基礎控除」と「給与所得控除」の最低額を直近2年間の物価上昇率を基に引き上げる。2026年は現行から8万円増の168万円に上がる計算になる。