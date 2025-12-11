自転車の悪質な交通違反に反則金を科す「青切符」の制度が来年４月に導入されるのを前に、警察庁は１１日、自転車の安全教育のポイントをまとめたガイドラインを公表した。学校や保護者、事業者などの活用を想定し、年代別の事故の特徴や課題を紹介している。国民のライフスタイルの変化で、自転車が通学・通勤や配達など、一層身近な交通手段となっていることを踏まえ、安全利用に必要な運転技能や知識を身につけてもらうのが