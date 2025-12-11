満面の笑みがあふれ出た。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選６日目（１０日＝日本時間１１日、カナダ・ケロウナ）、女子プレーオフ第１戦が行われ、日本代表のフォルティウスはノルウェーに６―５で勝利。日本女子勢として８大会連続の五輪切符を勝ち取った。５―５で迎えた最終第１０エンド（Ｅ）はノルウェーの最終投がミスとなり、フォルティウスの石がナンバー１となった。勝利が決まると、歓喜の輪が