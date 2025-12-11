ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１１日、総合司会を務める「ＴＨＥＴＩＭＥ，」の出演を休んだ。先週も今回と同じ木曜にあたる４日に不在だった。同アナは毎週月〜木曜日に出演している。この日は「番組取材のためお休みです」との説明があった。４日も同じ理由で休んでいる。何の番組取材なのか、具体的なことは明かされていない。安住アナは「ＴＨＥＴＩＭＥ，」で毎月、最終木曜日を「出張！安住がいく」企画にあて