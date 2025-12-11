カーリングのミラノ・コルティナ五輪最終予選第６日（１０日＝日本時間１１日、カナダ・ケロウナ）、プレーオフ（ＰＯ）第１戦、１次リーグを２位通過した日本女子代表（フォルティウス）は１位ノルウェーに６―５で競り勝ち、８大会連続の五輪出場を決めた。日本は五輪最終予選で米国やドイツを相手に６連勝と負けなしで迎えた１次リーグ最終戦（９日＝同１０日）でノルウェーに敗れて２位。?ダイレクトリマッチ?となったこの