◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１０日、カナダ・ケロウナ）女子決定戦第１戦で日本代表（世界ランク５位）フォルティウスがノルウェー（同７位）に６―５勝利し、８大会連続五輪出場を決めた。試合後は全員で肩を寄せ合い「ありがとう、ありがとう」と何度も言い合った。３―３で迎えた第５エンド（Ｅ）。スキップ・吉村紗也香の好ショットが光り、不利な先行で１点獲得の４―３で折り返し。一進一退の攻