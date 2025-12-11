ラグビー・リーグワンは１１日、２部のＮＥＣグリーンロケッツ東葛がＪＲ東日本へ譲渡されたことを発表した。９日の理事会で承認された。東葛は８月に、２０２５―２６年シーズン後のリーグからの退会を前提に、チーム譲渡へ向けた検討を開始。リーグワンは譲渡先となるＪＲ東日本について、正会員としての適格性、事業の継続性、および財務健全性等の観点で審査を行った結果、同社が正会員の資格要件を十分に満たしていると判