気象台によると、桜島の南岳山頂火口で11日午前9時20分に噴火があり、噴煙が火口から1000mの高さまで上がりました。中量以上の噴煙が東に流れています。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認 １１日０９時から１２時までは火口から東方向、１１日２１時から２４時までは火口か