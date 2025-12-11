米株価指数先物時間外取引ナスダック0.5%下落、オラクル決算期待外れ 東京時間10:17現在 ダウ平均先物DEC 25月限48110.00（+3.00+0.01%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6873.00（-18.75-0.27%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25669.50（-128.50-0.50%）