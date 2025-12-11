東京時間10:15現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝21625.00（+66.00+0.31%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4274.40（+49.70+1.18%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先がドル安を受けて大きく反発し、東京金もしっかり