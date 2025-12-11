経営するリラクセーション店で女性客に施術と称して、わいせつな行為をしたとして30歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと吉岡悟志容疑者はことし10月、自身が経営する東京・北区のリラクセーション店で、20代の女性にわいせつな行為をした疑いがもたれています。吉岡容疑者は店を訪れた女性に「むくみを取るためそけい部まで触っても大丈夫ですか」などと言って、施術と称して下半身などを触ったとみられ、調べに対し、「記