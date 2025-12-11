ノーベル賞晩さん会のメイン料理（（C）NobelPrizeOutreach.Photo:DanLepp、共同）【ストックホルム共同】10日のノーベル賞の晩さん会で坂口志文さんや北川進さんらが堪能したメニューには、メインに日本産コンブを使った料理も並んだ。メニューは晩さん会の開始まで秘密にされていた。前菜はポルチーニ茸のスープ。スウェーデンのチーズやジンジャーオイル、黒トリュフを添えた同国産マッシュルームのサラダとともに提