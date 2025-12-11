FC東京は11日、水戸ホーリーホックに期限付き移籍していたMF塚川孝輝(31)の期限付き移籍期間が終了し、2025シーズン限りでFC東京との契約が満了となることを発表した。塚川は2022年7月に川崎フロンターレからFC東京へ完全移籍。昨季は京都サンガF.C.へ期限付き移籍し、今年6月からは水戸へレンタル加入していた。今季はFC東京でJ1リーグ戦1試合、ルヴァンカップ1試合に出場。水戸ではJ2リーグ戦14試合に出場した。以下、クラ