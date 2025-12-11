鹿児島ユナイテッドFCは11日、村主博正氏(49)がトップチーム監督に就任することを発表した。村主氏は過去にいわきFCの監督などを歴任。昨年からファジアーノ岡山のコーチを務めていた。同日に岡山側からもコーチ退任のリリースが出ている。鹿児島の公式サイトを通じて村主氏は「目標であるJ3優勝、J2昇格を達成するために、相⼿よりタフに、倒れず、⾛り続け、アグレッシブにゴールを⽬指し、勝利への執着