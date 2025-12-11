第73回ニッコールフォトコンテストのグランプリを受賞した眞野瑞己さん（右） 第73回ニッコールフォトコンテストの最高賞であるグランプリに、高校1年生の眞野瑞己さんが輝いた。年齢に加え、初めてコンテストに応募したというから驚きだ。12月6日（土）には、東京・西大井のニコン本社／イノベーションセンターで授賞式が盛大に開かれた。 今回からWeb部門が復活したこともあり、若い応募者が増え