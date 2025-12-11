東方神起とBE:FIRST（ビーファースト）のMANATO（マナト）、SHUNTO（シュント）が『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）でコラボステージを披露。SNSでこのオフショットが公開された。 【動画・写真】東方神起×BE:FIRSTがシックな衣装で並ぶ①②【動画・写真】③④『2025 FNS歌謡祭』での東方神起 ⑤⑥BE:FIRST＆本田響矢 ■東方神起×BE:FIRST『2025 FNS歌謡祭』で「OH MY LITT