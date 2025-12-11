急増する特殊詐欺被害を防ぐため、警察庁は１１日、国際電話番号や詐欺の疑いがある電話番号からの着信を制限するスマートフォン向けのアプリを同庁の「推奨アプリ」として認定すると発表した。同日から公募を始め、審査を経て年度内に事業者の認定を始めたい考えだ。同庁によると、今年１〜１０月の特殊詐欺の被害額は約１０９７億円（暫定値）で過去最悪のペースとなっている。被害の入り口となる詐欺電話は、約４割が携帯電