JRAは11日、2026年度調教師免許試験（新規）合格者を発表。現役騎手は藤岡佑介（39＝栗東・フリー）、和田竜二（48＝栗東・フリー）の2人で計4人が合格した。騎手としてのキャリアにピリオドを打ち、来春から調教師として新たな一歩を踏み出す。午前10時に発表され、しばらくして栗東トレセン事務所に姿を見せた和田竜は「ホッとしました」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。◇和田竜二（わだ・りゅうじ）1977年（昭52）6