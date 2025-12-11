図書館で面識のない女子中学生にわいせつな行為をした疑いで会社員の男が逮捕されました。山長正典容疑者（50）は11月、東京・江東区の図書館で、1人で勉強していた面識のない女子中学生にわいせつな行為をした疑いが持たれています。山長容疑者は、「自分の子供に勉強を教えたいのであなたの勉強を見ていていいですか」と声をかけて隣に座り、体を触ったということです。調べに対し、山長容疑者は、「わいせつな行為はしていない