日本ゴルフトーナメント振興協会（ＧＴＰＡ）は１１日、２０２５年の新人賞と特別賞を発表。男子は下家秀琉（しもけ・すぐる、エレコム）、女子は菅楓華（ニトリ）と荒木優奈（Ｓｋｙ）が受賞した。特別賞には山下美夢有（花王）と西郷真央（島津製作所）が選ばれた。新人賞はツアー初年度から２シーズン以内の選手が対象で、来季シード権獲得者から「人格面並びにマナー、エチケット、将来性を加味して選考」。特別賞は「めざ