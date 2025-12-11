お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が１１日、自身がＭＣを務める日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」に“復帰”した。同番組は山里と元ＮＨＫの武田真一アナウンサー、同局の黒田みゆアナが進行するが、８日の生放送で冒頭から山里の姿はなし。武田アナは「実はヤマちゃんが体調不良のためにお休みなんです」と説明していた。今週初出演に武田アナから「ヤマちゃん、おかえりなさい」と声をかけ