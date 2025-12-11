ÂæÏÑ¤ÎÄÉ·â¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÚÆü¤È¤â¤ËÆ±¤¸¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÄ¹¤¤¾Â¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹Ãû¤·¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ²óÉü¤ò¼õ¤±¡¢2021Ç¯¤«¤éÌÀ³Î¤ÊÍ¢½Ð²óÉü·¹¸þ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Äã¶âÍø¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎ®Æ°À­¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤â³è¶·¤À¡£¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹·Ñ¾µ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢È¾Æ³ÂÎºÆ·ú¤äËÉ±Ò»º¶È°éÀ®¤Ê¤É¿·µ¬À¯ºö¸ú²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤âÂç¤­¤¤¡£ÌîÂ¼¾Ú·ô¤ÏºÇ¶á¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï¡Ø±ß°Â¡Ù¤È¡ØºâÀ¯³ÈÂç¡Ù¤È¤¤